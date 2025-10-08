IO CANTO FAMILY | HUNZIKER TRA VALZER PALINSESTI E CAMBIO DELLO SCHEMA DI GIOCO

Mercoledì 8 ottobre, in prima serata su  Canale 5, prosegue l’avvincente gara di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da  Michelle Hunziker. In questa puntata  cambia lo schema di gioco: a sfidarsi saranno due squadre, la prima capitanata dai coach  Serena Brancale  ed  Ermal Meta, la seconda guidata da  Sal Da Vinci  e  Giusy Ferreri. Sotto la direzione artistica di  Roberto Cenci, dieci coppie di concorrenti si affronteranno in veri e propri scontri diretti. Cinque coppie accederanno subito alla prossima puntata, mentre le altre andranno al ballottaggio: tre proseguiranno e due dovranno lasciare il programma. 🔗 Leggi su Bubinoblog

