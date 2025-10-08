IO CANTO FAMILY | HUNZIKER TRA VALZER PALINSESTI E CAMBIO DELLO SCHEMA DI GIOCO

Mercoledì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5, prosegue l’avvincente gara di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. In questa puntata cambia lo schema di gioco: a sfidarsi saranno due squadre, la prima capitanata dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, la seconda guidata da Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, dieci coppie di concorrenti si affronteranno in veri e propri scontri diretti. Cinque coppie accederanno subito alla prossima puntata, mentre le altre andranno al ballottaggio: tre proseguiranno e due dovranno lasciare il programma. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IO CANTO FAMILY: HUNZIKER TRA VALZER PALINSESTI E CAMBIO DELLO SCHEMA DI GIOCO

In questa notizia si parla di: canto - family

IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE

IO CANTO FAMILY: SPUNTANO DUE NOMI PER IL TALENT DI MICHELLE HUNZIKER

“Io Canto Family”: le prime indiscrezioni sui nuovi coach

ALICE E PAPÀ GIANVITO DI MOTTOLA TORNANO SUL PALCO DI "IO CANTO FAMILY": QUESTA SERA LA SFIDA DECISIVA PER LA SEMIFINALE SU CANALE 5 Alice e il suo papà Gianvito, la straordinaria coppia di Mottola che ha già conquistato il cuore d - facebook.com Vai su Facebook

Terzo appuntamento con Io Canto Family - X Vai su X

Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata - Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata in onda stasera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,30 ... Lo riporta tpi.it

Io Canto Family 2025, la quarta puntata stasera su Canale 5: anticipazioni, novità e concorrenti dell’8 ottobre - Torna Io Canto Family 2025 stasera su Canale 5: tutte le novità in vista della semifinale e finale per i concorrenti e coach. Secondo superguidatv.it