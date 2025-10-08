Io canto family 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

. Questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Appuntamento ogni martedì per cinque serate. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming. In tv. Appuntamento su Canale 5 questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21.30. Io canto family streaming live. Se non siete a casa, potete seguire il programma su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

In questa notizia si parla di: canto - family

IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE

IO CANTO FAMILY: SPUNTANO DUE NOMI PER IL TALENT DI MICHELLE HUNZIKER

“Io Canto Family”: le prime indiscrezioni sui nuovi coach

MONTICHIARI: FABIO E ANDREA MONTECOLLE, PAPÀ E FIGLIO SORPRENDONO A "IO CANTO FAMILY". E ORA SI SOGNA IN GRANDE. di Federico Migliorati La musica “spinge” in alto Montichiari: la puntata di “Io canto family”, la trasmissione di Canale 5 - facebook.com Vai su Facebook

Terzo appuntamento con Io Canto Family - X Vai su X

Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata - Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata in onda stasera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,30 ... Scrive tpi.it

Io Canto Family 2025, la quarta puntata stasera su Canale 5: anticipazioni, novità e concorrenti dell’8 ottobre - Torna Io Canto Family 2025 stasera su Canale 5: tutte le novità in vista della semifinale e finale per i concorrenti e coach. Come scrive superguidatv.it