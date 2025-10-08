Invaghite dello stesso poliziotto le due dipendenti della procura si fanno la guerra Prima le gelosie poi gli insulti in ufficio | a processo per stalking

Un rapporto cordiale tra colleghe, forse addirittura un’amicizia, rovinata per una questione di cuori. Anzi di un solo cuore. Così nello spazio di un anno due dipendenti della procura di Lanciano sono passate dal lavorare fianco a fianco al trovarsi una contro l’altra in un’aula di tribunale, in un processo per stalking e diffamazione. Una diretta conseguenza della gelosia di una delle protagoniste nei confronti della sua superiore, che troppe volte aveva visto parlare in confidenza con il suo oggetto del desiderio. L’ispettore rubacuori e la gelosia per la dirigente. Il nodo della questione è appunto una persona, un ispettore di polizia in servizio presso la squadra di Polizia giudiziaria lì a Lanciano. 🔗 Leggi su Open.online

