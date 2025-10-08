Intesa Sanpaolo Vagnucci nuovo Head of key clients

Alessandro Vagnucci entra ufficialmente in Intesa Sanpaolo Private Banking come Head of key clients. Con l’arrivo di Vagnucci, Intesa Sanpaolo rafforza la propria leadership e punta a consolidare la gestione dei clienti più rilevanti, un ambito sempre più competitivo per le principali banche italiane. In Mediobanca aveva un ruolo di primo piano nel management nazionale, coordinando un’ampia rete di private banker su tutto il territorio e occupandosi proprio del segmento più esclusivo della clientela, sotto la supervisione di Angelo Viganò. Il trasferimento di Vagnucci segue di poche settimane quello di Gianluca Piacenti, altro nome di peso del private banking, passato anch’egli da Mediobanca a Fideuram. 🔗 Leggi su Lettera43.it

