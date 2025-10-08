Intesa nel centrodestra | tutti i nomi per le Regionali

Il centrodestra ufficializza i nomi delle candidature per le ultime tre delle sei regioni al voto in questo autunno. L'intesa raggiunta durante il vertice di maggioranza tenuto a Palazzo Chigi a proposito del piccolo election day del 23 e 24 novembre. Alla Lega andrà la corsa per la Regione Veneto, dove Alberto Stefani vorrà prendere il testimone di Luca Zaia, giunto al termine della sua esperienza istituzionale dopo 15 anni e mezzo consecutivi alla guida del suo ente territoriale. In attesa di capire quale sarà il futuro del presidente di giunta uscente, da adesso per i prossimi 45 giorni partirà la campagna elettorale contro il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Intesa nel centrodestra: tutti i nomi per le Regionali

