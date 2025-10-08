Intesa nel centrodestra | in Campania il candidato è Cirielli patto su Puglia e Veneto?

Ilmattino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  «Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli», dice Maurizio Gasparri. «È la migliore scelta per il centrodestra», aggiunge. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

intesa nel centrodestra in campania il candidato 232 cirielli patto su puglia e veneto

© Ilmattino.it - Intesa nel centrodestra: in Campania il candidato è Cirielli, patto su Puglia e Veneto?

In questa notizia si parla di: intesa - centrodestra

Regionali, oggi il vertice del centrodestra (col nodo Veneto), centrosinistra verso l’intesa – Video

Elezioni Regionali, in campo i leader di Centrodestra. M5S: «Intesa è merito di Conte»

Veneto e Campania agitano il centrodestra: flop del vertice notturno, nessuna intesa sui nomi

intesa centrodestra campania candidatoIntesa nel centrodestra: il candidato è Cirielli patto su Puglia e Veneto - «Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli», dice Maurizio Gasparri. Scrive ilmattino.it

intesa centrodestra campania candidatoRegionali, intesa su Cirielli, Lobuono e Stefani. Lombardia al partito con più voti - Il centrodestra completa il puzzle per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Intesa Centrodestra Campania Candidato