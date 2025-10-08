Intesa nel centrodestra | in Campania il candidato è Cirielli patto su Puglia e Veneto?
«Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli», dice Maurizio Gasparri. «È la migliore scelta per il centrodestra», aggiunge. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Il centrodestra trova (a fatica) la quadra sulle Regionali. Ma su Lombardia e ruolo di Zaia niente intesa
Nel Centrodestra l'intesa sul nome dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Tra le ipotesi una spartizione FdI-Lega tra Veneto e Lombardia, ma La Russa smentisce: "Nessun baratto"
