Interventi mirati tra confine e città | la questura di Como accompagna alla frontiera 8 stranieri irregolari

La polizia di Stato di Como, nell’ambito delle attività contro l’immigrazione clandestina negli ultimi giorni ha accompagnato alla frontiera 8 cittadini stranieri. L’intervento rientra in un’azione mirata di individuazione di soggetti irregolari e potenzialmente pericolosi per l’ordine e la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: interventi - mirati

Bullismo, ansia e disturbi non diagnosticati: cosa si nasconde dietro le assenze prolungate da scuola e come interventi mirati possono rompere il circolo vizioso

“Aggressioni sui bus, servono controlli e un piano di interventi mirati”

San Martino, i volontari ripuliscono il villaggio montano: "C'è tanto da fare, servono interventi mirati"

Avviati a Cardile i lavori per la messa in sicurezza dell'area colpita dalla frana del gennaio 2023. Interventi mirati e nuove richieste di finanziamento. - facebook.com Vai su Facebook

Interventi urgenti e mirati in tre cimiteri - Dopo l’incontro di giovedì fra l’Amministrazione comunale e Amga Energia, che si occupa delle manutenzione dei cimiteri comunali, ieri è iniziato il giro nei 17 camposanti per iniziare un piano di ... Segnala ilrestodelcarlino.it