Interruzione del flusso idrico | chiudono due scuole a Sora

Frosinonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente scuola giovedì 9 ottobre 2025 per gli alunni della scuola primaria “A. La Rocca” e della scuola dell’infanzia “Compre”, entrambe appartenenti all’Istituto Comprensivo 3° di Sora. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco con l’Ordinanza n. 106 del 7 ottobre, in seguito alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

