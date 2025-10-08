Interruzione del flusso idrico | chiudono due scuole a Sora

Niente scuola giovedì 9 ottobre 2025 per gli alunni della scuola primaria “A. La Rocca” e della scuola dell’infanzia “Compre”, entrambe appartenenti all’Istituto Comprensivo 3° di Sora. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco con l’Ordinanza n. 106 del 7 ottobre, in seguito alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: interruzione - flusso

Parco Leonardo, interruzione del flusso idrico: previsto un servizio di autobotti

INTERRUZIONE FLUSSO IDRICO FRAZIONE DI CESE – MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025 - X Vai su X

? AVVISO URGENTE: Comune di Bagnoregio ? ?Talete comunica che è in corso un intervento urgente di riparazione idrica in Via Trucinano. ?Per permettere l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria l'interruzione del flusso idrico per la durata dell'int - facebook.com Vai su Facebook

Acea interrompe il flusso idrico. Ecco dove e quando - Sospensione idrica dalle 12 alle 14 nei comuni di Ceccano, Frosinone e Torrice e dalle 12 alle 17 nei comuni di Arnara e Pofi ... Lo riporta ciociariaoggi.it