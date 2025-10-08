Interdizione di un anno per il titolare della pelletteria coinvolta in una frode fiscale
Siena, 8 ottobre 2025 - Interdizione dall’esercizio di attività d’impresa per un anno per il legale rappresentante della pelletteria dell’Amiata, società di recente destinataria di un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro per reati tributari. La misura, decisa dal gip del tribunale di Siena, è stata notificata dalla guardia di finanza al termine dell’interrogatorio dell’indagato. L’indagine trae origine da un’analisi di rischio condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria su alcune ditte individuali gestite da imprenditori di origine cinese, caratterizzate da indicatori di anomalia tipici delle cosiddette imprese “apri e chiudi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
