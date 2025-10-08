intercetta da israele la nuova flotilla a 120 miglia nautiche da gaza a bordo anche 9 italiani

(Agenzia Vista) Israele, 08 ottobre 2025 Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Israele assicura che stanno tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

