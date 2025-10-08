Intercetta da Israele la nuova Flotilla a 120 miglia nautiche da Gaza a bordo anche 9 italiani – Il video

Open.online | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Israele, 08 ottobre 2025 Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Israele assicura che stanno tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intercetta - israele

La nave Handala verso Gaza con gli aiuti: “Se Israele ci intercetta è perché i nostri governi non ci proteggono”

Israele intercetta la barca degli attivisti pro Pal verso Gaza e loro fischiettano "Bella Ciao"

Israele intercetta missile dallo Yemen

intercetta israele nuova flotillaIntercetta da Israele la nuova Flotilla a 120 miglia nautiche da Gaza, a bordo anche 9 italiani - (Agenzia Vista) Israele, 08 ottobre 2025 Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Segnala msn.com

intercetta israele nuova flotillaIsraele intercetta la nuova flotilla. A bordo un medico torinese - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Intercetta Israele Nuova Flotilla