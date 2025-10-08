Inter Women trionfo contro il Vllaznia in Europa Cup | è 7-0 passaggio del turno già ipotecato!

Inter News 24 Inter Women, il ritultato del secondo turno di qualificazione di Uefa Europa Cup che ha visto il trionfo delle nerazzurre. I dettagli. Un vero e proprio monologo quello messo in scena dalle ragazze di Gianpiero Piovani, che hanno asfaltato le malcapitate albanesi del Vllaznia con un netto 7-0 nell’andata del secondo turno di qualificazione della Women’s Europa Cup. La partita, disputata a Interello, si è trasformata in una formalità già dal quindicesimo minuto, quando un’autorete di Bajraktari ha sbloccato il match a favore delle nerazzurre. Da quel momento, l’ Inter Women ha dominato in lungo e in largo, con Tessa Wullaert che ha siglato una doppietta, Marie Detruyer e Haley Bugeja che hanno trovato il gol, e infine Elisa Polli, anch’essa autrice di un double. 🔗 Leggi su Internews24.com

