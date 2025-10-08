Inter Women il settebello è servito | 7-0 al Vllaznia
Più che una vittoria, una goleada. L’ Inter Women di Gianpiero Piovani ha sommerso di reti le albanesi del Vllaznia imponendosi a Interello con un netto 7-0. L’andata del secondo turno di qualificazione della Womem’s Europa Cup, per le nerazzurre, è stata quindi sul velluto. La dinamica e successione delle reti . Un’autorete di Bajraktari ha aperto il festival del gol a favore delle ragazze nerazzurre, a dare al risultato proporzioni ciclopiche sono state poi una doppietta di Tessa Wullaert e una di Elisa Polli oltre a una rete di Marie Detruyer e Haley Bugeja. Il ritorno in Albania dovrebbe quindi essere ormai assolutamente in discesa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
