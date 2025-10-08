Inter venerdì amichevole con l’Atletico Madrid | le scelte di Chivu
Archiviata la vittoria per 4-1 con la Cremonese, per l’Inter è arrivato il momento di fare un bilancio delle prime uscite della stagione. Dopo un avvio difficile, i nerazzurri si sono rialzati ed hanno messo a referto ben 5 vittorie consecutive, dando prova di avere un gioco nuovo e più aggressivo. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, continuando a risalire la china della classifica. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 in quel dello stadio Olimpico. Un big match da non sbagliare, per continuare a dare segnali importanti alla concorrenza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - venerd
Venerdì sera al Bentegodi era presente un emissario dell'#Inter per seguire Verona-Sassuolo. Occhi su #Idzes, ma soprattutto su Tarik #Muharemovic. Il centrale bosniaco classe 2003 ha stregato nelle ultime settimane i nerazzurri, che hanno iniziato a farlo s - X Vai su X
Simone Togna - L’Inter si ritroverà domani pomeriggio ad Appiano. Mercoledì e giovedì sedute mattutine, poi la partenza per la Libia dove venerdì verrà disputata l’amichevole contro l’Atletico Madrid. - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Olympiacos, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Oggi sabato 16 agosto l'Inter giocherà alle 20:30 a Bari la sua ultima amichevole prestagionale contro l'Olympiacos, prima dell'esordio in campionato previsto al Meazza contro il Torino nella serata ... Da fanpage.it
Inter-Olympiakos: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale - Quarta amichevole estiva per l’Inter di Chivu, che dopo il test con il Monza affrontano l'Olympiakos allo stadio San Nicola di Bari nell'ultimo impegno estivo prima dell'inizio del campionato di Serie ... tuttosport.com scrive