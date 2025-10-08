Inter venerdì amichevole con l’Atletico Madrid | le scelte di Chivu

Archiviata la vittoria per 4-1 con la Cremonese, per l’Inter è arrivato il momento di fare un bilancio delle prime uscite della stagione. Dopo un avvio difficile, i nerazzurri si sono rialzati ed hanno messo a referto ben 5 vittorie consecutive, dando prova di avere un gioco nuovo e più aggressivo. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, continuando a risalire la china della classifica. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 in quel dello stadio Olimpico. Un big match da non sbagliare, per continuare a dare segnali importanti alla concorrenza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

