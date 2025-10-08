Inter un attacco a misura di Fenomeno
Ventidue gol nelle prime otto gare giocate in questa stagione. Una media di 2,75 reti a partita. Una marcatura ogni mezz’ora (minuto più minuto meno, ed esclusi i minuti di recupero). In queste prime pagine di 202526 l’ Inter inizia ad avere numeri importanti in attacco. Come ha fatto notare ieri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - misura
Inter U23, termina con il risultato di 2-1 la prima storica amichevole: sconfitta di misura contro il Trento
Il Lecco supera di misura l'Inter U23 e rimane in vetta al campionato
Inter, Trevisani: “Pio Esposito va giudicato per quello che fa in campo, il gol non può essere l’unico metro di misura”
Genoa Women | Esordio in campionato per l’Under 19: sconfitta di misura con l’Inter https://buoncalcioatutti.it/2025/09/21/genoa-women-esordio-in-campionato-per-lunder-19-sconfitta-di-misura-con-linter/… via @buoncalcio - X Vai su X
# Tudor e la "passione" per il 4-3. Quando diceva: "Il calcio è cambiato, preferisco vincere così che 1-0..." L'allenatore croato della Juve tre anni fa aveva svelato di preferire un risultato spettacolare a uno di misura. Fino alla spettacolare vittoria con l'Inter, però, - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Psg, Ronaldo il fenomeno suona la carica: 'Regalatemi la Champions League' - Anzi, come già nel 2010, la regalasse a tutti noi interisti di ieri che, per un motivo o per l'altro, non ce ... Da it.blastingnews.com
Inter, per l’attacco Chivu vuole Lookman. L’Atalanta spara alto: 50 milioni - Con la fine del mondiale per club, l’estate del calcio italiano è tornata quella di sempre, ravvivata dalle suggestioni e delle continue soffiate su questo o quel colpo di mercato. Segnala ilgiornale.it