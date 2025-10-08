Inter UFFICIALE il rinnovo con Tsunami Nutrition | i dettagli e la durata del nuovo accordo

Inter News 24 Inter, l’annuncio ufficiale sul rinnovo della partnership tra il club nerazzurro e l’azienda Tsunami Nutrition per le prossime stagioni. Prosegue la collaborazione tra Inter e Tsunami Nutrition, azienda italiana leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica. Il marchio continuerà a essere Official Nutritional Supplements Supplier del club nerazzurro fino alla stagione 202627, confermando così un legame solido e strategico, iniziato nel gennaio 2024 e fondato su valori comuni come innovazione, eccellenza e italianità. L’accordo prevede che Tsunami Nutrition metta a disposizione dell’intero comparto sportivo nerazzurro i propri prodotti di ultima generazione, realizzati secondo i più alti standard di qualità e purezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, UFFICIALE il rinnovo con Tsunami Nutrition: i dettagli e la durata del nuovo accordo

In questa notizia si parla di: inter - ufficiale

Roma Femminile, ufficiale: Benedetta Glionna ceduta all’Inter a titolo definitivo

Inter Women, il comunicato ufficiale della società nerazzurra per l’acquisto di Benedetta Glionna: le parole

UFFICIALE – Nuovo rinforzo in attacco per l’Inter Women!

Liste di prenotazione aperte per il Derby della Madunina! Domenica 23 Novembre alle ore 20:45 Scrivi su WhatsApp al numero ufficiale Inter Club Pesaro 3333338199 per richiedere il regolamento ufficiale della lista di partecipazione alla trasferta! L’iscr - facebook.com Vai su Facebook

Inter ufficiale: Sommer, Akanji, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Bonny. @SkySport @APaventi - X Vai su X

Inter e Tsunami Nutrition rinnovano la loro sinergia: partnership prolungata fino al 2027 - Prosegue la sinergia tra l’Inter e Tsunami Nutrition: l’azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica si conferma Official ... Riporta msn.com

Inter e Tsunami Nutrition: rinnovata la partnership per le prossime due stagioni. - Milano, 08 ottobre 2025 – Prosegue la sinergia tra FC Internazionale Milano e Tsunami Nutrition: l’azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica si conferma Official Nut ... Scrive meridiananotizie.it