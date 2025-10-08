Inter U23 Mike Aidoo | Ho scelto la Pergolettese invece dei nerazzurri per queste ragioni…
Inter News 24 Inter U23, il difensore racconta il trasferimento dall’Inter e le motivazioni della scelta che lo hanno allontanato dal capoluogo lombardo. Mike Aidoo, difensore cresciuto nel vivaio dell’ Inter, ha rilasciato un’intervista a Tuttoc.com parlando del trasferimento estivo alla Pergolettese. Il giovane calciatore ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a lasciare l’Under 23 nerazzurra per cercare maggiore continuità e minutaggio in campo. SCELTA DI CARRIERA – «Volevo giocare, avere spazio e continuità. All’Inter Under 23 non so se avrei trovato lo stesso minutaggio, mentre qui ho sentito subito fiducia». 🔗 Leggi su Internews24.com
