Inter U23 Mike Aidoo | Ho preferito la Pergolettese ai nerazzurri per un motivo

C’è chi ha preferito salutare l’ Inter per trovare maggior minutaggio (e fortuna) altrove. Mike Aidoo in estate si è trasferito alla Pergolettese, club militante in Serie C. Prodotto del vivaio nerazzurro, il 20enne difensore in un’intervista a Tuttoc.com ha svelato i motivi per cui ha deciso di lasciare l’Inter per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Inter U23, Mike Aidoo: «Ho scelto la Pergolettese invece dei nerazzurri per queste ragioni…»

