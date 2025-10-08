Inter Sucic | Con Chivu torneremo ad essere competitivi

Il centrocampista croato dell’ Inter, Petar Sucic, è attualmente impegnato con la sua Croazia nei match di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. L’ex Dinamo Zagabria in questo primo scorcio di campionato si è fatto apprezzare in casa nerazzurra per talento, qualità, professionalità e voglia di emergere. Il processo di crescita L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Sucic: “Con Chivu torneremo ad essere competitivi”

In questa notizia si parla di: inter - sucic

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Kovacic promuove Sucic: «Si merita tutto. Non abbiamo parlato dell’Inter, ma il club mi ha contattato per qualche info»

Sucic Inter, la partenza di Calhanoglu potrebbe favorire la crescita del giovane croato: le ultime

#Sucic: "Gioco nell'Inter e nella Croazia, ho realizzato i miei sogni. Voglio #Champions e Mondiale però..."

CHIVU SORPRENDE TUTTI: FUORI AKANJI E BARELLA Dentro Bisseck e Zielinski in casa Inter, che ritrova anche Sommer e Sucic dal 1': obiettivo 2/2 in Champions per i nerazzurri all'esordio a San Siro nella Champions 25/26 INTER (3-5-2): Sommer;

Inter | Dimarco, Sucic, Lautaro e novità rigorista: chi gioca e chi no contro la Cremonese - Ultimi preparativi in casa nerazzurra verso la sfida contro la Cremonese. Scrive fantamaster.it

SM – Inter, che abbondanza a centrocampo per Chivu. Il trio storico continua a dettare legge - Il centrocampo dell'Inter si è arricchito di Sucic e Diouf, Chivu mischia le carte ma alla fine sono sempre i tre tenori i preferiti ... Segnala msn.com