La sosta Nazionali prosegue e per l'Inter è arrivato il momento di tirare le prime somme di questo avvio di stagione. L'ultima vittoria per 4-1 con la Cremonese ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, che stanno continuando a scalare la classifica di Serie A dopo un inizio complicato. L'obiettivo è quello di continuare a dare segnali importanti nella lotta per lo Scudetto. La prossima gara diventa determinante ed è fissata per sabato 18 ottobre con la Roma, più nello specifico alle ore 20:45 allo stadio Olimpico per la settima giornata. Un match estremamente delicato, contro un club che comanda la graduatoria insieme al Napoli.

Inter, Roma all'orizzonte: Bonny verso la conferma