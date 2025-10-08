Inter rivoluzione Chivu | ora l’Inter difende 7 metri più avanti Ecco come

Calcionews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, rivoluzione Chivu: ora l’Inter difende 7 metri più avanti. La mano del tecnico inizia a vedersi chiaramente: la squadra è più verticale La rivoluzione tattica di Cristian Chivu all’Inter si fonda su un principio tanto audace quanto chiaro: alzare l’asticella, in ogni senso. Per i suoi difensori, è come se il tecnico avesse regalato l’asta di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter rivoluzione chivu ora l8217inter difende 7 metri pi249 avanti ecco come

© Calcionews24.com - Inter, rivoluzione Chivu: ora l’Inter difende 7 metri più avanti. Ecco come

In questa notizia si parla di: inter - rivoluzione

Lookman Inter, Sabatini convinto: «Probabilmente arriverà, e la rivoluzione cominciata con Chivu…»

Calciomercato Inter, rivoluzione in mediana: Palhinha tra i candidati per raccogliere l’eredità di Calhanoglu? Le ultime

Chivu Inter, pronta la rivoluzione tattica: spunta l’idea tridente e sul centrocampo…

inter rivoluzione chivu l8217interInter, la rivoluzione nasce in difesa. Con Chivu si guarda avanti: e non è ancora finita… - Le idee di Chivu e la filosofia di gioco del nuovo tecnico iniziano a vedersi più marcatamente. Come scrive msn.com

inter rivoluzione chivu l8217interChivu fa fuori un big: nuova rivoluzione in casa Inter - L'Inter è pronta a scendere nuovamente in campo: subito tre cambi per Chivu, ecco un big che partirà dalla panchina. calciotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Rivoluzione Chivu L8217inter