Inter rivoluzione Chivu | ora la squadra difende 7 metri più avanti Ecco come

Inter, rivoluzione Chivu: ora la squadra difende 7 metri più avanti. La mano del tecnico inizia a vedersi chiaramente: la squadra è più verticale La rivoluzione tattica di Cristian Chivu all’Inter si fonda su un principio tanto audace quanto chiaro: alzare l’asticella, in ogni senso. Per i suoi difensori, è come se il tecnico avesse regalato l’asta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, rivoluzione Chivu: ora la squadra difende 7 metri più avanti. Ecco come

In questa notizia si parla di: inter - rivoluzione

Lookman Inter, Sabatini convinto: «Probabilmente arriverà, e la rivoluzione cominciata con Chivu…»

Calciomercato Inter, rivoluzione in mediana: Palhinha tra i candidati per raccogliere l’eredità di Calhanoglu? Le ultime

Chivu Inter, pronta la rivoluzione tattica: spunta l’idea tridente e sul centrocampo…

Inter, la rivoluzione nasce in difesa. Con Chivu si guarda avanti: e non è ancora finita… - X Vai su X

? San Siro cambia tutto! Milan e Inter lanciano la rivoluzione del calcio #Milan #Inter #SanSiro #ACMilan #SerieA #SempreMilan #Milanisti #MilanNews #ForzaMilan #Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Inter, due i mantra di Chivu. E in campo già si vede il cambiamento: i numeri confermano - Nessuna rivoluzione ma in campo iniziano a vedersi i risultati del lavoro diverso col tecnico ... Come scrive msn.com

Chivu è già tre passi avanti: ha fatto meglio dell’ultimo Inzaghi. Ora una nuova missione - Contro la Cremonese i nerazzurri hanno centrato la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions ... Segnala fcinter1908.it