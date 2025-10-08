Il giocatore può dire addio nella prossima finestra di trasferimenti, a Milano si riflette sul da farsi: nome importante che può prendere il suo posto Dopo le difficoltà nelle primissime partite, l’Inter sta iniziando a carburare. La squadra di Chivu sta trovando gioco e risultati e si vuole riproporre, in campionato e in Europa, come potenziale protagonista. Ma non per tutti in nerazzurro è un momento felice. Si riflette sulla possibile partenza di Piotr Zielinski, ad esempio, con un sostituto d’eccezione sullo sfondo. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, perché Zielinski può partire e cosa succede a gennaio