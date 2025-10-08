Inter perché Zielinski può partire e cosa succede a gennaio
Il giocatore può dire addio nella prossima finestra di trasferimenti, a Milano si riflette sul da farsi: nome importante che può prendere il suo posto Dopo le difficoltà nelle primissime partite, l’Inter sta iniziando a carburare. La squadra di Chivu sta trovando gioco e risultati e si vuole riproporre, in campionato e in Europa, come potenziale protagonista. Ma non per tutti in nerazzurro è un momento felice. Si riflette sulla possibile partenza di Piotr Zielinski, ad esempio, con un sostituto d’eccezione sullo sfondo. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - perch
?Sommer, l’arma anti-Juve: perché il portiere Inter si allena con gli occhiali? - facebook.com Vai su Facebook
?Sucic: "Cristian Chivu è stato un grande giocatore e, in quanto tale, capisce perfettamente la pressione che si prova giocando in un club come l'Inter. Non è mai facile subentrare a un allenatore che ha ottenuto grandi successi, ma lui ha gestito la situazi - X Vai su X
Inter, Zielinski: “Avevo offerte da Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid” - Zielinski ha spiegato le motivazioni dietro la sua scelta e l’emozione di vestire la maglia dell’Inter, sottolineando l’importanza di questa nuova sfida nella sua carriera. Secondo gianlucadimarzio.com
Inter, ansia per Zielinski: domani gli esami. Lautaro Martinez non preoccupa - Monza toccandosi la coscia sinistra (si tratta solamente di un risentimento muscolare), c’è ansia per le condizioni di ... Da ilmessaggero.it