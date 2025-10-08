Inter occhio al calendario della ripresa
Il calendario dopo la sosta L’Inter ha giocato un solo grande confronto diretto fino ad oggi con la Juventus allo Stadium, perso in rimonta dopo un’ottima prestazione e all’orizzonte le gare tutte in trasferta con Roma, Union Saint-Gilloise e il confronto al Maradona con il Napoli. Le due capoliste del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - occhio
Inter-Lookman, occhio alle alternative: doppio intreccio con la Juventus
Palhinha Inter, i nerazzurri tengono d’occhio il centrocampista del Bayern Monaco: la strategia di Ausilio e Marotta
Nico Gonzalez Juve, l’Atalanta e l’Inter non sono le uniche squadre a tenere d’occhio l’argentino! Su di lui ci fa un pensierino anche quella squadra di Premier League: ecco di chi parliamo!
Di Natale: "Napoli e Milan per lo Scudetto, ma occhio all'#Inter. La Juve? No" - X Vai su X
Cesena, Sassuolo, Inter, Sampdoria, Monza, Anorthosis. Non stiamo piangendo, ci è solo caduta la ruleta di Stefanino a Cagliari in un occhio #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Chivu aggrega Primavera e U23. Terapie per Thuram, occhi su Diouf e… - Skysport riporta da Appiano il programma di giornata dell'Inter che ha pochi uomini a disposizione visti gli impegni con le varie Nazionali ... Come scrive msn.com
Inter, occhio al post sosta: tre trasferte di fila - La stagione dell'Inter entra nel vivo: la squadra di Chivu è attesa da tre trasferte consecutive al rientro dalla sosta. Scrive sport.sky.it