Inter numeri record | Chivu batte quasi tutti in una statistica
Cristian Chivu sorride di fronte ai numeri della sua Inter. Con un attacco solido formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, supportato da giovani come Bonny ed Esposito, il tecnico nerazzurro ha già visto i suoi attaccanti andare a segno con regolarità. Nonostante l’ottimo avvio, in passato alla squadra è mancata una rotazione efficace degli attaccanti, come evidenziato nella stagione passata, conclusasi con lo scudetto nelle mani del Napoli e la finale di Champions persa con il PSG. Oggi, però, Chivu può contare su giovani di talento pronti a sostituire i titolari senza far perdere continuità all’attacco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
