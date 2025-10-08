Inter le partenze di Chivu e Inzaghi a confronto

L’analisi Il Corriere dello Sport ha analizzato le partenze di Chivu e Inzaghi mettendole a confronto. Partendo dai punti fatti tra campionato ed Europa, passando per l’analisi del calendario e arrivando infine ai precedenti tra l’Inter e Gasperini. Il quadro complessivo che ne emerge vede il rumeno con un bilancio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, le partenze di Chivu e Inzaghi a confronto

Chivu Inter, il nuovo tecnico batte la precedente gestione di Inzaghi. Il Corriere dello Sport analizza le due partenze!

Dalla partenza esplosiva dell’Inter alle risposte dei neroverdi #InterSassuolo dalla stagione 2022/23 uno scontro ricco di sfide e adrenalina #ForzaInter - X Vai su X

Inter, Chivu vola con le riserve: “Con Inzaghi non avrebbero giocato” - L'Inter scala la classifica e riscatta gli scivoloni di inizio campionato: c'è una differenza tra Chivu e Inzaghi in panchina ... Secondo calciomercato.it

Chivu meglio di Inzaghi: ora l’Inter mette nel mirino la Roma - Dopo 6 giornate di campionato l’Inter di Chivu ha messo insieme 12 punti, mentre l’ultima versione di quelle di Simone ne aveva raccolti 11. Segnala msn.com