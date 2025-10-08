Inter Lautaro Martinez | brutte notizie dall’Argentina slitta il rientro in Italia Il motivo

Un cambiamento di programma che non piacerà di certo all’ Inter. Lautaro Martinez, bomber e capitano dei nerazzurri, ha risposto alla chiamata dell’ Argentina del ct Lionel Scaloni per affrontare le amichevoli in programma contro il Venezuela e Porto Rico. La seconda gara, in particolare, originariamente in programma lunedì 13 ottobre al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Lautaro Martinez: brutte notizie dall’Argentina, slitta il rientro in Italia. Il motivo

In questa notizia si parla di: inter - lautaro

Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

Lautaro e Barella: "Siamo un grande gruppo, trasmettiamo lo spirito Inter ai più giovani" #SkySport #Inter #Lautaro #Barella - X Vai su X

#Lautaro é a 3 gol dal quarto posto come migliore marcatore dell’#Inter . Grafica @inter365_ - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro Martinez rischia di saltare Inter-Roma, nessun infortunio: la colpa è di Donald Trump - La partita tra Argentina e Portorico in programma inizialmente lunedì 13 si giocherà solo martedì 14. Scrive fanpage.it

Perché Porto Rico-Argentina è stata rinviata? Cosa cambia per il rientro di Lautaro e Nico Paz - La gara era in programma a Chicago il 13 ottobre, ma è stata posticipata di un giorno ... Come scrive calciomercato.com