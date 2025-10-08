Inter Lanzafame | Nerazzurri favoriti per lo scudetto ecco perché

Nonostante la pausa per gli impegni delle nazionali, il tema della lotta scudetto incendia gli animi e diventa motivo di discussione. La caccia al Napoli di Antonio Conte è partita, ma è ancora oggettivamente presto per delineare quelle che saranno le squadre a darsi battaglia fino alla fine L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Lanzafame: “Nerazzurri favoriti per lo scudetto, ecco perché”

In questa notizia si parla di: inter - lanzafame

Lanzafame non cambia idea: «Inter squadra più forte da questa stagione! Ma il Napoli può sorprendere»

Lanzafame a Stile TV: «Inter favorita per lo scudetto, ma il Napoli di Conte….»

Lanzafame: "L'Inter in quattro anni è sempre stata la più forte. Metto ancora la squadra di Chivu davanti a tutte" - X Vai su X

? "Juve-Inter fino alle 2 di notte prima dell'esordio": parla il campione del Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Lanzafame: “Scudetto? Inter ancora davanti a tutte, ma il Napoli ha il fattore Conte” - L'ex attaccante Davide Lanzafame ha rilasciato una intervista a Stile Tv, nel corso della quale ha detto la sua in merito alla lotta tricolore. tuttonapoli.net scrive

Inter, l’ex è sicuro: “Nerazzurri favoriti in Champions” - L'ex tecnico nerazzurro non ha dubbi e incorona l'Inter tra le favorite; e poi sul gioco : "L'inter sta migliorando... Come scrive spaziointer.it