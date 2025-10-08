Gazzetta analizza la nuova introduzione di Chivu per l’Inter Gazzetta dello Sport ha dedicato un ampio approfondimento al nuovo asseto tattico scelto da Christian Chivu e agli effetti che ha generato sull’Inter. L’introduzione del nuovo assetto è stata resa possibile da vari fattori, a cominciare dallo spostamento di Barella nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, la difesa alta e il segreto del baricentro