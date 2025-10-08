Inter infortunio Thuram | cambiano i tempi di recupero

L’Inter, dopo i due giorni di riposo concessi da Chivu, è tornata al lavoro ad Appiano: ci sono novità su Marcus Thuram, ecco cosa filtra. L’ Inter è tornata al lavoro con Cristian Chivu ad Appiano. Al seguito del tecnico nerazzurro ci sono i giocatori che non sono partiti per le nazionali e, dopo due giorni di riposo, si è ripreso a pieno regime con il programma già prestabilito. Gli occhi al momento sono puntati tutti su Marcus Thuram: il francese non ha giocato contro la Cremonese a causa del problema muscolare accusato in Champions League contro lo Slavia Praga e sta proseguendo con il lavoro personalizzato programmato dallo staff. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

