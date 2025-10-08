Inter infortunio Thuram | cambiano i tempi di recupero

Rompipallone.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter, dopo i due giorni di riposo concessi da Chivu, è tornata al lavoro ad Appiano: ci sono novità su Marcus Thuram, ecco cosa filtra. L’ Inter è tornata al lavoro con Cristian Chivu ad Appiano. Al seguito del tecnico nerazzurro ci sono i giocatori che non sono partiti per le nazionali e, dopo due giorni di riposo, si è ripreso a pieno regime con il programma già prestabilito. Gli occhi al momento sono puntati tutti su Marcus Thuram: il francese non ha giocato contro la Cremonese a causa del problema muscolare accusato in Champions League contro lo Slavia Praga e sta proseguendo con il lavoro personalizzato programmato dallo staff. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

inter infortunio thuram cambiano i tempi di recupero

© Rompipallone.it - Inter, infortunio Thuram: cambiano i tempi di recupero

In questa notizia si parla di: inter - infortunio

Lookman Juventus, l’affare con l’Inter può subire un rallentamento? Dietro questo scenario c’è un infortunio: decisiva la giornata di oggi! La situazione

Palla a Lookman: spingi per l’Inter! Precedente Psg e infortunio (vero) – CdS

Infortunio Lookman, tempi di recupero e non solo: ecco come si è fatto male in allenamento. E intanto l’Inter…

inter infortunio thuram cambianoTegola Thuram: cambiano i tempi di recupero, la data - Ecco le condizioni dell'attaccante francese che rischia di stare fuori per tanto tempo ... Scrive calciotoday.it

inter infortunio thuram cambianoInfortuni Inter, quali sono le condizioni attuali di Thuram? Ecco le ultime novità - La situazione Dopo due giorni di riposo concessi ai giocatori, è ripresa oggi l’attività dell’Inter di Cristian Chivu presso il ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Infortunio Thuram Cambiano