Inter è Marcus Thuram il giocatore del mese
Marcus Thuram è stato votato Betsson Player of the Month del mese di settembre. I tifosi nerazzurri hanno infatti scelto Tikus come giocatore del mese, nei sondaggi sulle pagine social dell’Inter. Il francese – che ha subito anche un infortunio nella gara di Champions contro lo Slavia Praga – è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - marcus
Doppio colpo Inter: “Marotta vende Marcus Thuram alla Juventus”
GDS-Ange Yoan Bonny, la nuova freccia francese che insidia Marcus Thuram all’Inter
Inter Olympiacos 2-0, le valutazioni di Sky agli uomini di Chivu: Marcus Thuram il migliore in campo
Migliorano le condizioni di Marcus Thuram Le ultime - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/inter-migliora-thuram-il-francese-punta-a-essere-pronto-per-la-roma-2154375 - facebook.com Vai su Facebook
#Inter - Marcus #Thuram è l’ultimo a uscire, il francese tranquillizza sulle sue condizioni e scherza: "Faccio la sfilata" #InterSlavia @calciomercatoit - X Vai su X
Infortunio Marcus Thuram, doccia fredda Inter: ora è ufficiale, ecco quanti match salterà - Brutte notizie in casa Inter con i nerazzurri che perdono per infortunio uno dei propri big. Segnala spaziointer.it
Inter, Thuram prosegue nel recupero. Nazionali, chi saranno i primi a tornare. Con l’Atletico… - Dopo due giorni di riposo concessi da Chivu, i giocatori rimasti a Milano ieri hanno ripreso ad allenarsi ad Appiano ... Da msn.com