Inter è Marcus Thuram il giocatore del mese

Ilprimatonazionale.it | 8 ott 2025

Marcus Thuram è stato votato Betsson Player of the Month del mese di settembre. I tifosi nerazzurri hanno infatti scelto Tikus   come giocatore del mese, nei sondaggi sulle pagine social dell’Inter. Il francese – che ha subito anche un infortunio nella gara di Champions contro lo Slavia Praga – è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter marcus thuram

