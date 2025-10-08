Marcus Thuram è stato votato Betsson Player of the Month del mese di settembre. I tifosi nerazzurri hanno infatti scelto Tikus come giocatore del mese, nei sondaggi sulle pagine social dell’Inter. Il francese – che ha subito anche un infortunio nella gara di Champions contro lo Slavia Praga – è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, è Marcus Thuram il giocatore del mese