Inter Bobo Vieri | Lautaro Martinez voto 9 Dimarco? I suoi cross non li fa nessuno

Da un grande centravanti del passato all'attuale capitano e bomber dell' Inter. Bobo Vieri, intervenuto negli studi di DAZN, ha espresso la sua opinione su alcuni giocatori chiave dell'attuale rosa nerazzurra di Cristian Chivu. L'ex attaccante, in particolare, si è soffermato sul capitano Lautaro Martinez e su Federico Dimarco.

In questa notizia si parla di: inter - bobo

Bobo Vieri: "Non c'è storia, l'Inter è la più forte, i motivi" COSA NE PENSATE? Bobo ha svelato la sua idea sulla squadra migliore del nostro campionato Mercato: "Ai nuovi acquisti do 9! Akanji è il difensore più forte sul mercato, Sucic è un fenomeno e Pio

Bobo #Vieri a Dazn: "L'#Inter ha fatto una mercato da 9 in pagella. Ha preso il miglior difensore al mondo disponibile sul mercato #Akanji più #Sucic che è molto forte. Pure #Esposito e #Bonny sono forti forti. Hanno fatto un grande lavoro i dirigenti nerazzurri".

Inter, Chivu vola con le riserve: "Con Inzaghi non avrebbero giocato" - L'Inter scala la classifica e riscatta gli scivoloni di inizio campionato: c'è una differenza tra Chivu e Inzaghi in panchina ...

Vieri: "Voto nove per l'Inter, ottimo mercato e un gioco che nessuno ha in Italia. A Chivu invece un otto perché..." - Partendo dal nove per i nuovi arrivi: "Ha comprato Manuel Akanji, il difensore più forte sul mercato.