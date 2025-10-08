Inter Biasin | Davano Chivu prossimo al siluramento e invece no

Fabrizio Biasin, dalle colonne di TuttoMercatoWeb, si è espresso sulla situazione dell’Inter e sulle cose da aspettarsi al rientro da questa sosta per le Nazionali. IL GRUPPO INTER – Scrive Biasin: “Chivu, che alla pausa precedente qualcuno dava già per “prossimo al siluramento” e invece no, toh, è lì L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Biasin: “Davano Chivu prossimo al siluramento, e invece no”

#Biasin: «Purtroppo non è possibile che Inter e Milan si costruissero il loro stadio. Per tanti motivi. Il primo è di carattere economico. I due club non hanno disponibilità personali per fare due stadi dal valore superiore al miliardo. Si son dovuti dare una mano

Chivu Inter, meglio di Inzaghi! Nerazzurri a tutta velocità, ma il difficile deve ancora arrivare - Chivu Inter, avvio convincente in campionato e in Champions, ma il vero banco di prova arriverà contro le big Il Corriere dello Sport mette in evidenza la crescita dell’Inter guidata da Cristian Chivu ... Secondo calcionews24.com

Inter-Cremonese, Chivu: "Siamo stati dominanti, la squadra si è divertita" - L'allenatore nerazzurro dopo il poker di San Siro a DAZN: "Sul gol subito dico 'pazienza', mi prendo gli 85 minuti fatti benissimo, questo gruppo sta lavorando davvero sodo. Lo riporta sport.sky.it