Inter Barella | Sempre sognato un gruppo come questo cerchiamo di essere degli esempi fuori

Ilprimatonazionale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno 12 i giocatori dell’ Inter che risponderanno alle chiamate delle loro rispettive nazionali in questa sosta di metà ottobre. Si fermano, dunque, i campionato e saranno le nazionali a prendersi la scena. Per quanto riguarda l’Italia del ct Gennaro Gattuso, sono cinque i nerazzurri che si metteranno a disposizione per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter barella sempre sognato un gruppo come questo cerchiamo di essere degli esempi fuori

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Barella: “Sempre sognato un gruppo come questo, cerchiamo di essere degli esempi fuori”

In questa notizia si parla di: inter - barella

Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio

Calciomercato Inter, l’allarme dalla Spagna: il Real Madrid ha inserito Barella nella propria lista! Lo scenario

Real Madrid su Barella: il centrocampista dell’Inter tra i sogni dei Blancos per il dopo Kroos! Le ultime dalla Spagna

inter barella sognato gruppoBarella: “Sempre sognato un gruppo così. Appartenenza è un valore dell’Inter” - Il vice capitano nerazzurro Barella ha parlato nella prima puntata di Wheel Talks, insieme a Lautaro, della sua esperienza a Milano ... Riporta msn.com

inter barella sognato gruppoInter, Barella e Lautaro insieme: “Questo è il segreto per vincere” - Il capitano e il vicecapitano insieme per un'intervista a cuore aperto in cui sono stati svelati retroscena e segreti: cosa è accaduto. Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Barella Sognato Gruppo