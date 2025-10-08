AGI - Nell'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenzà di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, è stato installato il primo "orecchio bionico" in Puglia, in termine medico un impianto cocleare multicanale assistito da tecnologia robotica. La paziente, una donna pugliese di 55 anni mai operata prima, era affetta da cocleolabirintopatia degenerativa bilaterale, una patologia che danneggia progressivamente la coclea e il labirinto dell'orecchio interno, causando una perdita progressiva dell'udito. L'intervento, durato 4 ore, è stato eseguito dal chirurgo Lucio Vigliaroli dell'Unità di Chirurgia Maxillofacciale e ORL-Otorinolaringoiatria, diretta da Lazzaro Cassano, con il supporto dei chirurghi Rocco Ortore ed Eleonora Trecca, del medico anestesista Aldo Manuali, degli infermieri, dei tecnici e di tutto il personale di sala operatoria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Installato a Foggia il primo 'orecchio bionico'