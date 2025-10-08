Installato a Foggia il primo ' orecchio bionico'
AGI - Nell'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenzà di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, è stato installato il primo "orecchio bionico" in Puglia, in termine medico un impianto cocleare multicanale assistito da tecnologia robotica. La paziente, una donna pugliese di 55 anni mai operata prima, era affetta da cocleolabirintopatia degenerativa bilaterale, una patologia che danneggia progressivamente la coclea e il labirinto dell'orecchio interno, causando una perdita progressiva dell'udito. L'intervento, durato 4 ore, è stato eseguito dal chirurgo Lucio Vigliaroli dell'Unità di Chirurgia Maxillofacciale e ORL-Otorinolaringoiatria, diretta da Lazzaro Cassano, con il supporto dei chirurghi Rocco Ortore ed Eleonora Trecca, del medico anestesista Aldo Manuali, degli infermieri, dei tecnici e di tutto il personale di sala operatoria. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: installato - foggia
Sulla nuova pista ciclabile di via Telesforo un semaforo installato al centro della rampa - facebook.com Vai su Facebook
A Casa Sollievo il primo orecchio bionico con tecnologia robotica in Puglia - A Casa Sollievo della Sofferenza impiantato il primo orecchio bionico con tecnologia robotica su una paziente affetta da sordità bilaterale. Lo riporta trmtv.it
Ospedale S.Giovanni Rotondo, impiantato primo «orecchio bionico» con tecnologia robotica - L'intervento è durato 4 ore, eseguito su una donna pugliese di 55 anni affetta da una patologia che danneggia progressivamente la coclea e il labirinto dell’orecchio interno ... Come scrive msn.com