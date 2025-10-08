Insieme possiamo farcela | Ferracuti Cisl Marche lancia l’appello all’unità e al lavoro condiviso

Anconatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Insieme, possiamo farcela»: parole del segretario regionale di Cisl Marche Marco Ferracuti che ha aperto oggi al Pala Riviera di San Benedetto l’incontro con i quadri del sindacato, incontro concluso dalla segretaria generale nazionale Daniela Fumarola. Marco Ferracuti è partito dall’analisi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: insieme - possiamo

Fiorentina, Dzeko si presenta: "Io, Kean e Gud possiamo giocare insieme. Pioli l'uomo giusto per migliorare"

Elly Schlein nelle Marche: “Ora possiamo vincere insieme”

Insieme Possiamo aderisce alla mobilitazione per la libertà del popolo Palestinese

Santon ai tifosi dell'Inter: 'Insieme possiamo farcela' - L'esterno nerazzurro dal proprio profilo Facebook ha chiamato a raccolta i tifosi dell'Inter invitandoli a ... Secondo calciomercato.com

Covid, allo Spallanzani una mostra fotografica permanente per non dimenticare - Il titolo ispirato alle parole che Papa Francesco scrisse all’Istituto nel 2020: "Solo insieme possiamo farcela". Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Insieme Possiamo Farcela Ferracuti