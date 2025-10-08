Innovazione e spazio | il Dac guida l’edizione italiana di DefinSpace 2025
Un hackathon internazionale per sfidarsi sulle migliori idee innovative sul tema delle costellazioni di satelliti. Si chiama DefInSpace e lo organizza il Comando Spaziale francese, che per la partnership italiana ha scelto il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania. L’evento si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 ottobre in contemporanea in diversi Paesi (Francia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Italia, Messico, Perù e Singapore) per poi concludersi con la finale internazionale a Parigi nell’autunno 2025. Il Dac organizza l’hackathon in Italia. L’obiettivo di DefInSpace è quello di promuovere la collaborazione e l’innovazione nel settore spaziale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: innovazione - spazio
