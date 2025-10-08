Infortunio Thuram il Corriere dello Sport riporta importanti aggiornamenti sul recupero | le sue condizioni

Inter News 24 Infortunio Thuram, il Corriere dello Sport aggiorna sui rientri in gruppo dell’Inter in vista del test amichevole contro l’Atletico Madrid. Ieri l’ Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Il gruppo era naturalmente ristretto, visto il gran numero di giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Come riferisce il Corriere dello Sport, Marcus Thuram ha continuato il programma di recupero, svolgendo le terapie di rito. Per completare le sessioni, alcuni elementi dell’ Under 23 e della Primavera sono stati aggregati al gruppo, che altrimenti avrebbe visto presenti solo tre portieri e otto giocatori di movimento (Thuram escluso) per via degli impegni con le rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

