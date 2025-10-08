Infortunio Thuram altro che Roma! Il rientro può slittare | secondo Tuttosport è questa la data del ritorno in campo

Inter News 24 Infortunio Thuram, niente Roma! Il rientro dell’attaccante francese può slittare: secondo Tuttosport l’obiettivo è ritrovarlo contro il Napoli. Nonostante gli sforzi per accelerare il recupero, l’ infortunio di Marcus Thuram lascia poco ottimismo in vista della trasferta del 18 ottobre contro la Roma, che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Secondo Tuttosport, il francese ha al momento nel mirino un’altra data: la successiva giornata di Serie A, il 25 ottobre, quando l’ Inter affronterà il Napoli al Maradona. Nonostante manchino certezze, questo resta l’obiettivo principale, mentre le due partite precedenti, inclusa la trasferta di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise il 21 ottobre, non rientrano ancora nel programma di rientro del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

