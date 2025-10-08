Infortunio sul lavoro in un cantiere a Leini | 37enne trasportato all' ospedale San Giovanni Bosco di Torino
ll 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina a Leinì in via fratelli Fiore, per un infortunio sul lavoro in un cantiere. Il paziente, un 37enne magrebino, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Sul posto i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: infortunio - lavoro
Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave
Infortunio sul lavoro in un cantiere: operaio ferito a Lanciano
Grave infortunio sul lavoro a Carbonate: 20enne "incastrato" in un macchinario tessile
ANAGNI – Incidente sul lavoro in un’azienda di Anagni: operaio ferito alla testa Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre 2025 si è verificato un infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda. Un operaio 56enne di Fumone (FR), mentre stava effettuando lo spostame - facebook.com Vai su Facebook
#Infortunio sul lavoro senza dispositivo di sicurezza: paga il datore che non vigila - https://laleggepertutti.it/745896_infortunio-sul-lavoro-senza-dispositivo-di-sicurezza-paga-il-datore-che-non-vigila… - #DispositiviDiSicurezza #Lavoratore - X Vai su X
LEINI' - Cade da un ponteggio mentre è al lavoro: operaio 37enne grave in ospedale - L'infortunio sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, in un cantiere di via Fratelli Fiore. Lo riporta quotidianocanavese.it
Artigiano 37enne precipita da ponteggio in cantiere a Leini, trasportato in codice rosso al Giovanni Bosco - Stamattina, mercoledì 8 ottobre, un artigiano di 37 anni è caduto da un ponteggio a Leini mentre stava effettuando dei lavori in un cantiere in via Fratelli Fiore. Si legge su ilrisveglio-online.it