Infortunio sul lavoro in un cantiere a Leini | 37enne trasportato all' ospedale San Giovanni Bosco di Torino

ll 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina a Leinì in via fratelli Fiore, per un infortunio sul lavoro in un cantiere. Il paziente, un 37enne magrebino, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Sul posto i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

infortunio lavoro cantiere leiniLEINI' - Cade da un ponteggio mentre è al lavoro: operaio 37enne grave in ospedale - L'infortunio sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, in un cantiere di via Fratelli Fiore. Lo riporta quotidianocanavese.it

infortunio lavoro cantiere leiniArtigiano 37enne precipita da ponteggio in cantiere a Leini, trasportato in codice rosso al Giovanni Bosco - Stamattina, mercoledì 8 ottobre, un artigiano di 37 anni è caduto da un ponteggio a Leini mentre stava effettuando dei lavori in un cantiere in via Fratelli Fiore. Si legge su ilrisveglio-online.it

