Jannik Sinner non ha vissuto momenti esattamente semplici nelle ultime ore: scopriamo cosa sta succedendo al tennista. Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione. Il giocatore italiano, numero due al mondo, specialmente nelle ultime ore si è fatto notare attraverso un delicato ritiro dal torneo di Shanghai. A causa di forti crampi, infatti, il tennista italiano ha dovuto arrendersi decisamente prima del termine del match. Uno stop che sicuramente rende ancor più amaro il finale di stagione di Jannik Sinner, costretto a stringere i denti e ripartire dopo l’ennesima brutta notizia che lo riguarda da vicino. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - “Infortunio serio”: panico Sinner, cosa sta succedendo