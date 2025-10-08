Infortunio serio | panico Sinner cosa sta succedendo
Jannik Sinner non ha vissuto momenti esattamente semplici nelle ultime ore: scopriamo cosa sta succedendo al tennista. Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione. Il giocatore italiano, numero due al mondo, specialmente nelle ultime ore si è fatto notare attraverso un delicato ritiro dal torneo di Shanghai. A causa di forti crampi, infatti, il tennista italiano ha dovuto arrendersi decisamente prima del termine del match. Uno stop che sicuramente rende ancor più amaro il finale di stagione di Jannik Sinner, costretto a stringere i denti e ripartire dopo l’ennesima brutta notizia che lo riguarda da vicino. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Infortunio Jannik Sinner/ Come sta? Crampi a Shanghai: si ritira dal Masters 1000 (oggi 5 ottobre 2025) - Crampi a Shanghai per l'azzurro, costretto al ritiro nel terzo set del match contro Tallon Griekspoor. Si legge su ilsussidiario.net
Sinner perché si è ritirato al torneo di Shanghai: non riusciva a camminare. L'infortunio che preoccupa, come cambia ora il ranking e la sfida con Alcaraz - Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di tennis a Shanghai. Secondo leggo.it