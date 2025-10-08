Infortunio Cudrig tegola per la Juventus Next Gen | c’è lesione! Il comunicato ufficiale del club bianconero sull’attaccante
Infortunio Cudrig, arriva il comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante della Juventus Next Gen: lesione al bicipite femorale. Arrivano brutte notizie dall’infermeria per la Juventus Next Gen, che dovrà fare a meno di uno dei suoi attaccanti, Cudrig. Il calciatore si è fermato per un problema fisico accusato nel corso dell’ultima partita di campionato disputata contro il Ravenna. La società bianconera ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni del giocatore dopo gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto. Gli esami si sono svolti, come di consueto, presso il Jmedical, il centro medico di eccellenza del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Cudrig: si ferma l’esterno bianconero durante Juventus Next Gen Ravenna. Le sue condizioni
