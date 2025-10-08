Infortunio Cudrig tegola per la Juventus Next Gen | c’è lesione! Il comunicato ufficiale del club bianconero sull’attaccante

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Cudrig, arriva il comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante della Juventus Next Gen: lesione al bicipite femorale. Arrivano brutte notizie dall’infermeria per la Juventus Next Gen, che dovrà fare a meno di uno dei suoi attaccanti, Cudrig. Il calciatore si è fermato per un problema fisico accusato nel corso dell’ultima partita di campionato disputata contro il Ravenna. La società bianconera ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni del giocatore dopo gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto. Gli esami si sono svolti, come di consueto, presso il Jmedical, il centro medico di eccellenza del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio cudrig tegola per la juventus next gen c8217232 lesione il comunicato ufficiale del club bianconero sull8217attaccante

© Juventusnews24.com - Infortunio Cudrig, tegola per la Juventus Next Gen: c’è lesione! Il comunicato ufficiale del club bianconero sull’attaccante

In questa notizia si parla di: infortunio - cudrig

Infortunio Cudrig: si ferma l’esterno bianconero durante Juventus Next Gen Ravenna. Le sue condizioni

infortunio cudrig tegola juventusAltra tegola in casa Juventus, c’è un grave infortunio: salterà tutti i top match in arrivo - Dovrà stare fermo almeno un mese Juan Cabal, difensore della Juventus, a seguito della lesione di medio grado del bicipite femorale destro. Scrive juvedipendenza.net

infortunio cudrig tegola juventusJuventus Milan, un’altra tegola per Allegri dopo l’espulsione di Estupinian: infortunio per un titolare in difesa. Tutti gli aggiornamenti - Juventus Milan, un’altra tegola per Allegri dopo l’espulsione di Estupinian: le ultime novità da Milan Napoli Una prova di sopravvivenza, una resistenza che si fa sempre più disperata. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Cudrig Tegola Juventus