Infortunio Cudrig il messaggio del giocatore della Juventus Next Gen dopo lo stop | Starò fermo per un po’ Un duro colpo ma… – FOTO
Infortunio Cudrig, il messaggio del giocatore della Juventus Next Gen: la FOTO pubblicata e il messaggio. Brutte notizie in casa Juventus Next Gen. L’attaccante Nicolò Cudrig è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare rimediato durante l’ultima partita di campionato contro il Ravenna. Il club bianconero ha comunicato l’esito degli esami, che purtroppo hanno confermato i timori iniziali. Il giocatore è stato sottoposto a una risonanza magnetica presso il JMedical, che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che richiederà diverse settimane di stop, anche se la società non ha ancora comunicato i tempi di recupero precisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Cudrig: si ferma l'esterno bianconero durante Juventus Next Gen Ravenna.
Infortunio Cudrig, tegola per la Juventus Next Gen: c'è lesione!
