Infortunio Bremer il brasiliano viaggia spedito verso il completo recupero | c’è un obiettivo dalle parti della Continassa Il possibile rientro

Infortunio Bremer, il brasiliano sfrutta la pausa per recuperare: l’obiettivo è smaltire il fastidio al ginocchio e tornare a disposizione di Tudor. Una sosta che arriva nel momento perfetto. Mentre gran parte dei suoi compagni sono impegnati con le rispettive nazionali, in casa Juventus c’è chi lavora a testa bassa per tornare a disposizione. La missione recupero di Gleison Bremer è ufficialmente iniziata e, come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo per il suo rientro in campo è già fissato. Bremer Juve: il piano per il rientro. Il difensore brasiliano, costretto a saltare le ultime, delicate sfide contro Villarreal e Milan, sta recuperando dal fastidio al ginocchio che lo aveva fermato dopo la partita con l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

