Infortuni Lobotka e Politano il comunicato del Napoli | c' è lesione per entrambi
Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi usciti per infortunio nel corso del match di campionato contro il Genoa. I due azzurri si sono sottoposti a controlli strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
