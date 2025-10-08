Influencer di 27 anni trovata morta in casa | il dramma dietro la dieta estrema

Una tragedia che scuote il mondo dei social. Karolina Krzyzak, influencer di soli 27 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Bali, dove viveva da alcuni mesi. La giovane, molto seguita sul web, aveva costruito la propria notorietà attorno a uno stile di vita fruttariano rigoroso, convinta che la sola frutta fosse in grado di purificare corpo e spirito. Negli ultimi tempi, però, le sue condizioni di salute erano apparse sempre più precarie. Pesava appena 22 chili e mostrava segni evidenti di debilitazione, ma continuava a difendere le sue scelte come parte di un “percorso spirituale”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

