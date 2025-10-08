Influencer di 27 anni trovata morta in casa | il dramma dietro la dieta estrema
Una tragedia che scuote il mondo dei social. Karolina Krzyzak, influencer di soli 27 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Bali, dove viveva da alcuni mesi. La giovane, molto seguita sul web, aveva costruito la propria notorietà attorno a uno stile di vita fruttariano rigoroso, convinta che la sola frutta fosse in grado di purificare corpo e spirito. Negli ultimi tempi, però, le sue condizioni di salute erano apparse sempre più precarie. Pesava appena 22 chili e mostrava segni evidenti di debilitazione, ma continuava a difendere le sue scelte come parte di un “percorso spirituale”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: influencer - anni
È morto Andreas Tonelli a 48 anni, chi era il biker estremo e influencer
Torna sui social la “mamma influencer” con 22 figli e milioni di follower: era sparita da due anni. Ecco perché
Da anni i virologi influencer provocano noi malati post vaccino, ma questa volta Burioni è andato oltre e non può passarla liscia
Social solo dopo i 15 anni, il Disegno di legge ottiene l’ok del Garante dell’Infanzia. Stop a baby influencer. “Genitori, imparate a dire no” - X Vai su X
Nonna Silvi, 84 anni e non sentirli. Pasticciera al forno di famiglia e food influencer da 4 milioni di follower - facebook.com Vai su Facebook
Si trasferisce a Bali e mangia solo frutta per 10 mesi, influencer trovata morta in casa: «Era arrivata a pesare 22 chili» - Aveva solo 27 anni Karolina Krzyzak, influencer trovata morta nel suo appartamento a Bali l'1 ottobre. Segnala corriereadriatico.it