Influencer 20enne trovata morta dopo una diretta streaming | molti lividi e segni di strangolamento sul corpo il sospettato è il suo socio che aveva una doppia vita

Si chiamava Yoon Ji-ah l’influencer poco più che ventenne che è stata trovata morta in montagna, nella contea di Muju, provincia di North Jeolla, Corea del Sud. La storia la raccontano i giornali sudcoreani. Yoon Ji-ah aveva 300mila follower ed è stata trovata a tre ore di auto dal posto in cui aveva trasmesso la sua ultima diretta web. Secondo le forze dell’ordine, Yoon avrebbe litigato con il suo socio, identificato come Choi e che è considerato il principale sospettato. I media locali The JoongAng, The Chosun Daily e Chosun Biz, scrivono che Yoon Ji-ah presentava numerosi lividi e segni di strangolamento quando è stata rinvenuta priva di vita su una montagna nella contea di Muju, lo scorso 11 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

