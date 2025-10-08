Influencer 20enne trovata morta dopo una diretta streaming | molti lividi e segni di strangolamento sul corpo il sospettato è il suo socio che aveva una doppia vita

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Yoon Ji-ah l’influencer poco più che ventenne che è stata trovata morta in montagna, nella contea di Muju, provincia di North Jeolla, Corea del Sud. La storia la raccontano i giornali sudcoreani. Yoon Ji-ah aveva 300mila follower ed è stata trovata a tre ore di auto dal posto in cui aveva trasmesso la sua ultima diretta web. Secondo le forze dell’ordine, Yoon avrebbe litigato con il suo socio, identificato come Choi e che è considerato il principale sospettato. I media locali The JoongAng, The Chosun Daily e Chosun Biz, scrivono che Yoon Ji-ah presentava numerosi lividi e segni di strangolamento quando è stata rinvenuta priva di vita su una montagna nella contea di Muju, lo scorso 11 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

influencer 20enne trovata morta dopo una diretta streaming molti lividi e segni di strangolamento sul corpo il sospettato 232 il suo socio che aveva una doppia vita

© Ilfattoquotidiano.it - Influencer 20enne trovata morta dopo una diretta streaming: molti lividi e segni di strangolamento sul corpo, il sospettato è il suo socio che aveva una doppia vita

In questa notizia si parla di: influencer - 20enne

influencer 20enne trovata mortaChiude diretta streaming e sparisce: trovata morta la tiktoker sudcoreana Yoon Ji-ah - ah è stata trovata morta l’11 settembre a Muju con segni di strangolamento ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Influencer 20enne Trovata Morta