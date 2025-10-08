Infezione sospetta dopo l’iniezione La perizia dà ragione al farmacista
Nessun collegamento tra l’iniezione di antinfiammatorio nel gomito e l’infezione che gli ha "mangiato" l’osso dell’avambraccio sinistro, obbligandolo a subire una decina di interventi chirurgici e a mettere una placca in titanio in attesa di una protesi che probabilmente non potrà neanche essere applicata. Lo ha stabilito la perizia medico legale sul 50enne di Renate che accusa il farmacista del paese di essersi offerto nel 2019 di fargli le infiltrazioni al braccio dolorante, portandolo nel retrobottega dove, sostiene la vittima, gli ha fatto la puntura, senza sterilizzare o disinfettare. La perizia è stata disposta dalla giudice del Tribunale di Monza Giulia Marie Nahmias al processo che vede Marco S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: infezione - sospetta
Sospetta infezione dopo l’intervento nella clinica privata a Rapallo: muore a 69 anni
Bolzano, due neonati prematuri morti in poche ore. Si sospetta un'infezione batterica
Bolzano, morti in ospedale due neonati prematuri: sospetta infezione batterica
#emergenzadermatitecontagiosa MENTRE L’INFEZIONE ARRIVA IN #SPAGNA, IN #SARDEGNA È SEMPRE EMERGENZA SOLO IN PROVINCIA DI #NUORO: UN ALTRO FOCOLAIO SCOPERTO E GIÀ ESTINTO A #ORGOSOLO Individuato come sospetto il - facebook.com Vai su Facebook
Infezione sospetta dopo l’iniezione. La perizia dà ragione al farmacista - Nessun collegamento tra l’iniezione di antinfiammatorio nel gomito e l’infezione che gli ha "mangiato" l’osso dell’avambraccio sinistro, obbligandolo a ... Secondo msn.com