Inferno di fuoco e fumo a Canicattì | danneggiate le auto di un macellaio e di una pensionata
Falò di auto, durante la notte, in via Manzoni a Canicattì. Ad essere avvolte dalle fiamme, restando pesantemente danneggiate, sono state le macchine di un macellaio e di una casalinga. L'incendio è stato circoscritto e spento dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Delle indagini si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
