Infermiere del San Giovanni arrestato da Israele sulla Flotilla proteste davanti agli ospedali di Roma | Liberatelo

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camici e bandiere della pace davanti a San Giovanni, Ifo e Spallanzani mercoledì 8 ottobre. La Fp Cgil Roma e Lazio chiede la liberazione dell’infermiere Stefano Argenio, arrestato da Israele mentre partecipava alla missione umanitaria Freedom Flotilla diretta a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

