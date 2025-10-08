Infermiere del San Giovanni arrestato da Israele sulla Flotilla proteste davanti agli ospedali di Roma | Liberatelo
Camici e bandiere della pace davanti a San Giovanni, Ifo e Spallanzani mercoledì 8 ottobre. La Fp Cgil Roma e Lazio chiede la liberazione dell’infermiere Stefano Argenio, arrestato da Israele mentre partecipava alla missione umanitaria Freedom Flotilla diretta a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
